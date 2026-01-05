Італія

Форвард у цьому сезоні роззабивався.

Нігерійський нападник чеської Вікторії Пльзень Рафіу Дуросінмі привернув до себе увагу в поточній кампанії результативністю на міжнародній арені, забивши в кваліфікації Ліги чемпіонів та основному раунді Ліги Європи УЄФА по два голи.

Окрім цього, на рахунку 23-річного виконавця ще й дев’ять результативних пострілів на внутрішній арені у загалом 30 матчах у всіх турнірах.

Інтерес довкола гравця, за якого влітку 2023 року заплатили всього 850 тис. євро на користь чеської Карвіни, був значним, але зрештою саме італійська Піза максимально наблизилась до його трансферу вже цієї зими.

10 млн євро + 2 млн євро бонусів обійдеться цей перехід, а Вікторії вже довели до відома, що гравець не прибуде до тренувального табору команди після новорічних свят.