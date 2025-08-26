Україна

Центральний захисник Кривбасу ексклюзивно для Football.ua поділився думками стосовно своїх виступів в Українській Прем'-єр-Лізі.

У новому сезоні Кривбас постав суттєво оновленою командою. Після трирічної каденції Юрія Вернидуба криворізький клуб суттєво оновив склад і запросив добре відомого в Україні нідерландського фахівця Патріка ван Леувена.

Одним з облич оновленого Кривбасу є 22-річний центральний захисник з Малі – Бакарі Конате. В ексклюзивному інтерв'ю Football.ua він розповів про свій перехід до українського клубу, роботу із Патріком ван Леувеном, футболістів, якими надихається та свою мету в УПЛ.

— Бакарі, для тебе це вже другий сезон у Кривбасі. Які враження залишив перший сезон в УПЛ?

— Перший сезон вийшов дещо складним — з точки зору адаптації та травм, які виснажували мене на самому початку. Але завдяки наполегливій праці я зміг проявити себе і стати незамінним гравцем у другій половині сезону.

— До Кривбасу ти грав у Португалії. Як так сталося, що ти опинився в Україні?

— Я отримав пропозицію від Кривбасу, і все трапилося дуже швидко. Одного ранку після тренування з моїм португальським клубом агент зателефонував і повідомив про можливість грати в Україні — так і розпочалась моя українська історія.

— У цьому сезоні ти вже зіграв у трьох матчах. Як почуваєш себе фізично?

— Почуваю себе чудово — як фізично, так і ментально. Я готовий і дуже вмотивований грати ще більше.

— Минулого сезону ти провів лише 12 матчів в УПЛ. Це через адаптацію чи були інші причини?

— Адаптація була нескладною, але найбільше мене виснажували саме травми.

— Які враження від роботи з Патріком ван Леувеном?

— На футбольному полі щира комунікація між тренером і гравцем розкриває головну істину спорту: взаємна довіра — основа прогресу. Це — повага, підтримка та спільна відповідальність. У цій взаємодії кожен виконує важливу роль: один — наставляє, інший — старається. І саме ця довіра перетворює зусилля на перемоги.

— У Патріка великий досвід роботи з молодими гравцями. Які його головні принципи в команді?

— Робота, дисципліна, рішучість. Але передусім — дисципліна.

"Відчуваю вплив Фредеріка Кануте"

— Ти родом з Малі. Хто твій улюблений гравець із Малі?

— Саліф Кейта, якого називали "Чорною пантерою", через поєднання його виняткової швидкості, грації та хижого стилю гри на полі, а також Махамаду Діарра та Сейду Кейта.

— Я пам’ятаю Фредеріка Кануте — він грав за Севілью. Чи вплинув він якось на розвиток футболу в Малі?

— Елегантний форвард. Один з найкращих бомбардирів збірної Малі. Так, звичайно, його вплив відчувається. І не лише мною — його приклад надихає всю країну.

— Попри війну в Україні, в «Кривбасі» багато іноземних гравців. Хочу подякувати тобі та твоїм партнерам за сміливість і повагу до нашої країни. Чи відчуваєш ти страх або небезпеку? Чи ви, як професіонали, приїхали грати у футбол і дарувати емоції вболівальникам?

— Страх — це нормально, він буває у кожного. Я — віруюча людина (мусульманин) і вірю в долю. Зі мною трапляється лише те, що визначено Аллахом (Богом).

— Чи маєш особисті цілі на цей сезон?

— Так, прагну увійти до числа найкращих центральних захисників чемпіонату УПЛ.

— Ми згадали про футбол у Малі. Чи сподіваєшся отримати виклик до національної збірної?

— Звісно! Потрапити до збірної Малі — моя мрія. Я працюю і вдень і вночі, щоб її здійснити.