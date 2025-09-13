Україна

Команда Сергія Нагорняка скористалась "киргизьким" подарунком львівського Руху.

Відучора лише одна команда залишилась серед учасників української Прем’єр-ліги, яка досі перебувала без здобутих залікових балів у новому сезоні. Дебютний для кам’янець-подільського Епіцентру розіграш "елітної" першості видається помітно складним і не в останню чергу через дуже важкий календар. Після матчів проти Шахтаря, Динамо та Колоса в його нинішній формі очок у колективу Сергія Нагорняка не прогнозувалось, але проти черкаського ЛНЗ (0:1) від чемпіонів Першої ліги очікували все ж таки більше.

Проте цього разу навпроти Епіцентру був львівський Рух, який так само не міг похизуватись успішними виступами відтоді, як у стартовому турі обіграв іншого новачка в особі СК Полтава (2:1). Довкола Івана Федика за ці стартові чотири ігрових тижні було чимало чуток, проте минула перерва на матчі збірних, а він і досі працює на чолі "жовто-чорних". Ще й отримав можливість спокійно потренувати команду, яка, як і зазвичай, спрямовувала своїх юних футболістів до збірних молодших вікових груп.

Невідомо, до чого саме готувались обидва колективи перед цією грою, але побачене нами в першому таймі відверто гнітило. Дуже прісний футбол, у якому не було місця для цікавих рішень від усіх 22 футболістів на полі. Окрім, хіба що, Олега Білика, який одного разу ледь не привіз гол у власні ворота передачею в ноги Фаала із штрафного, але потім Рейляну схибив повз ворота ударом на завершення контратаки. Проте ні Рух, ані Епіцентр на гол так і не награли.

А вже на початку другого тайму львів’яни активно взялись перевіряти на міцність поперечину чужих воріт. Спочатку це зробив Притула своєю подачею з правого флангу, яка раптового виявилась ледь не ударом із гострого кута, а ще трохи згодом його ж постріл тепер уже в зоні перед чужим штрафним прилетів цілком конкретно у верхній каркас. Ще й Рейляну навів паніку в чужих володіннях ударом до рук Білика з прострілу з лівого краю атаки.

Усе походило на те, що ще трохи, і команда Федика має дотискати суперників до, можливо, вирішального м’яча в грі. Однак на рівному місці на 69 хвилині подача Сіфуентеса з правого флангу штрафного влучила в руку Алмазбекову, який утратив рівновагу під час розвороту, через що просто не зорієнтувався в просторі своєчасно. Арбітри та VAR на цей момент не зважали, тож покарання таки призначили, а сам Сіфуентес ударом у лівий нижній кут його й виконав.

Після цього Епіцентру дихати справді стало легше, бо не було потреби атакувати, а лише відбивати спроби суперників відігратись натомість. І не можна було сказати, що команда Нагорянка була в цьому бездоганною. Постійні проблеми під час кутових Руху, які повсякчас завершувались ударами з другого поверху, але невлучними, а також кульмінаційний момент усього протистояння з пенальті на першій компенсованій хвилині.

Тоді новачок Тутті відверто штовхав у спину Запорожця, який потім, явно без власного бажання, підняв руки догори під час ауту з правого флангу до штрафного, і зіграв у м’яч. Арбітрам потім ще доведеться пояснити, чому в цьому епізоді пенальті таки призначили, але на рахунок це не вплинуло. Алмазбеков став головним невдахою гри, оскільки не влучив у лівий кут своїм ударом, тож львів’яни знову поступились.

У наступному турі львівський Рух прийматиме житомирське Полісся, тоді як посеред тижня зіграє в гостях у черкаського ЛНЗ у Кубку України, а кам’янець-подільський Епіцентр прийматиме криворізький Кривбас.



Рух — Епіцентр 0:1

Гол: Сіфуентес, 70 (пен.)

На 90+2-й хвилині Бекназ Алмазбеков (Рух) не забив пенальті (промах).Герета — Едсон, Слюбик, Холод, Лях — Притула, Підгурський (Копина, 76), Рейляну (Квас, 89) — Квасниця (Кітела, 72), Фаал (Тутті, 76), Клайвер (Алмазбеков, 46).Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, Кош — Запорожець — Кирюханцев (Сіфуентес, 58), Миронюк (Себеріо, 75), Джеоване (Беженар, 58), С. Кристін (Демченко, 90) — Супряга (Сидун, 58).Попередження: Лях, Копина — Миронюк, Григоращук