Україна

Народний клуб та нападник вирішили припинити стосунки за взаємною згодою сторін.

Рівненський Верес офіційно повідомив про кадрові зміни у лінії атаки. Клуб оголосив про відхід форварда Ростислава Таранухи.



Згідно із заявою пресслужби, рішення про дострокове розірвання контракту було спільним — футболіст залишає команду за згодою сторін.

Карʼєра 28-річного нападника у складі червоно-чорних виявився вкрай коротким. Тарануха приєднався до народного клубу лише у жовтні цього року. За два місяці виступів він встиг взяти участь у 7 матчах, проте результативними діями на полі не відзначився

У своїй заяві Верес висловив вдячність Ростиславу за роботу та побажав успіхів у подальшій футбольній кар'єрі. Після першої половини сезону Верес займає 11 сходинку, маючи у своєму активі 18 очок.