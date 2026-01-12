Гравець кине собі виклик у нових умовах.
Себастьян Шиманські, Getty Images
12 січня 2026, 13:36
Польський атакувальний півзахисник турецького Фенербахче Себастьян Шиманські цієї зими дуже близький до зміни клубу.
Конкретний інтерес до 26-річного виконавця виявив французький Ренн, і "канарки" близькі до того, щоб погодитись на умови "червоно-чорних".
І допоки вони роздумують над пропозицією в 13 млн євро, уключно з бонусами, представник Ліги 1 провів перемовини з футболістом та отримав згоду на контракт до 2030 року.
Шиманські в цьому сезоні по два рази відзначався голами та асистами в 25 матчах (1089 хвилин).