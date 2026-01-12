Франція

Гравець кине собі виклик у нових умовах.

Польський атакувальний півзахисник турецького Фенербахче Себастьян Шиманські цієї зими дуже близький до зміни клубу.

Конкретний інтерес до 26-річного виконавця виявив французький Ренн, і "канарки" близькі до того, щоб погодитись на умови "червоно-чорних".

І допоки вони роздумують над пропозицією в 13 млн євро, уключно з бонусами, представник Ліги 1 провів перемовини з футболістом та отримав згоду на контракт до 2030 року.

Шиманські в цьому сезоні по два рази відзначався голами та асистами в 25 матчах (1089 хвилин).