Україна

Львівський клуб та досвідчений правий захисник припинили співпрацю за взаємною згодою.

Львівські Карпати офіційно повідомили про відхід одного зі своїх лідерів останніх сезонів. Клуб та 31-річний правий захисник Павло Полегенько вирішили достроково припинити співпрацю, розірвавши контракт за згодою сторін.



Полегенько приєднався до табору зелено-білих влітку 2023 року і одразу став ключовою фігурою в команді. Саме він був одним із тих, хто допоміг левам виконати головне завдання — здобути путівку до Української Премʼєр-Ліги.

За час виступів у Львові фулбек продемонстрував нетипову для захисника результативність. У 61 поєдинку за левів Павло забив 8 м'ячів та віддав 4 гольові передачі, часто беручи на себе роль лідера атак.

Пресслужба Карпат висловила вдячність гравцю: ФК Карпати дякує Павлу за професіоналізм та внесок у розвиток клубу і бажає успіхів у подальшій карʼєрі.

Після першої половини сезону Карпати посідають 9 сходинку, маючи у своєму складі 19 очок.