Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 січня 2026 року.

Завершилася 1418 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Війська рф у ніч проти 11 січня атакували українські регіони 154 безпілотниками. Сили оборони знешкодили більшість з них — 125 повітряних цілей.

- У Верховній Раді готують зміни до правил мобілізації, якими планують скасувати відстрочку для чоловіків віком від 25 років, що вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту.

- У Харкові через вісім днів завершилися аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи після російського удару 2 січня.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу загинули семеро людей, серед них — 22-річна жінка та трирічний хлопчик. Також 38 людей постраждали, зокрема двоє дітей.

- У Києві близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, уже з теплом. Також запрацювали всі міські котельні.

- Сили оборони України уразили три бурові установки корпорації «Лукойл» в акваторії Каспійського моря. Під ударом були бурові установки ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна та ім. Валерія Грайфера. Ці об'єкти залучені в забезпеченні російської окупаційної армії.

Підбірка новин: Суспільне, hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Оперативна інформація станом на 22:00 11.01.2026 щодо російського вторгнення Загалом від початку цієї доби відбулося 139 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Російські загарбники завдали 33 авіаційні удари, скинувши 81 керовану авіаційну бомбу.

Крім цього, залучили для ураження 4439 дронів-камікадзе та здійснили 2830 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув пʼять керованих авіаційних бомб та здійснив 91 обстріл, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог шість разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.

На Купʼянському напрямку противник здійснив вісім спроб наступу у бік Купʼянська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Богуславки; три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили шість штурмових дій у районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне. Два боєзіткнення на даний час тривають.

На Словʼянському напрямку ворог тричі атакував у районі Дронівки. На Краматорскому напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 11 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Щербинівки та у бік Софіївки, Торського.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 32 рази атакував у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Білицького та Філії.

Наші захисники стримують натиск противника, у двох локаціях бої досі тривають Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 97 окупантів, з яких 58 — безповоротно.

Крім того, українські воїни знищили 12 одиниць автомобільної техніки, три квадроцикли, наземний роботизований комплекс, 32 безпілотні літальні апарати, чотири антени та один пункт управління БЛА, також уразили дві артилерійські системи, автомобіль та 19 укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили шість атак загарбників в районах населених пунктів Злагода, Рибне, Солодке та у бік Олексіївки, Соснівки, Вишневого. Ще чотири боєзіткнення в цей час тривають.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 19 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене, Дорожнянка та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки. На Оріхівському напрямку наступальних дій ворога не відмічено.

На Придніпровському напрямку противник один раз безрезультатно проводив наступальну дію в районі Антонівського мосту. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!