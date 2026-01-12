Іспанія

Тренер Реала прокоментував тактичні рішення у фіналі Суперкубка Іспанії проти Барселони.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо пояснив своє рішення щодо виходу Кіліана Мбаппе у матчі фіналу Суперкубка Іспанії проти Барселони, який завершився поразкою його команди з рахунком 2:3.

"Ми збиралися випустити його ще до того, як пропустили третій гол — за рахунку 2:3. Залишалося 15-20 хвилин, і з його виходом ми хотіли створити загрозу: грати між лініями, знаходити простір. План був — додати в ці 15-20 хвилин рахунок замін і свіжої енергії.

Він не був готовий розпочати матч із тією інтенсивністю, яку мав дати, тому було краще використовувати його як гравця, здатного посилити гру. У цьому й полягала ідея, і саме таке рішення ми ухвалили", — заявив іспанський фахівець.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Реал у рамках фіналу Суперкубка Іспанії-2026.