Україна
13 вересня 2025, 17:40
Динамо Київ сенсаційно втратило очки в столичному дербі проти Оболоні
Команда Олександра Антоненка вдруге відігралась за ходом протистояння в компенсований час.
Оболонь — Динамо Київ, фото УПЛ
13 вересня 2025, 17:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Оболонь — Динамо Київ 2:2
Голи: Нестеренко, 40, Устименко, 90+1 — Караваєв, 25, Михавко, 44
Оболонь: Федорівський — Ільїн, Семенов, Ломницький (Фещенко, 67), Дубко, Є. Шевченко — Черненко, Чех, Кулаковський (Прокопенко, 67) — Суханов (Чорний, 83), Нестеренко (Устименко, 67).
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Бражко (Михайленко, 46), Яцик (Шапаренко, 67) — Ярмоленко (Бленуце, 78), Буяльський (Піхальонок, 81), Кабаєв (Волошин, 46) — Герреро.
Попередження: Устименко — Бражко