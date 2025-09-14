Україна

Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 14 вересня та розпочнеться о 18:00.

У рамках п’ятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 львівські Карпати зіграють домашній матч проти СК Полтава.

КАРПАТИ — СК ПОЛТАВА

НЕДЛІЯ, 14 ВЕРЕСНЯ, 18:00. УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІГОР ПАСХАЛ (ХЕРСОН). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Так складається перебіг подій у поточному сезоні, що команда Владислава Лупашка стабільно потрапляє на передовиці футбольних новин, але лише в контексті своїх дивовижних камбеків. Тоді як у турнірній таблиці всі ці вольові результати мають дуже слабке відображення. Карпати нині залишаються єдиною командою в нашому "елітному" дивізіоні, яка досі не здобувала перемог. Не надто вдалий початок кампанії для учасника боротьби за єврокубки зразка попередньо сезону.

При цьому в контексті "левів" також можна зробити певну знижку на важкий календар. Після матчів проти Полісся (0:2), Шахтаря (3:3) та Колоса (1:1) в них на рахунку було два залікових бали й купа емоцій. Але в жодному з цих матчів львів’яни навіть забити першими не могли. І навіть Кудрівка (2:2) в минулому турі також скоріше втрачала проти них перемогу на останніх хвилинах, перебуваючи при цьому з перевагою за кількістю гравців на полі, аніж Карпати повністю володіли ініціативою.

Дійшло все в підсумку до того, що команда Лупашка нині є сусідом у турнірній таблиці із своїм наступним суперником у особі СК Полтава, а заключний матч п’ятого туру автоматично через це перетворюється на дуель аутсайдерів національної першості. Афіша не надто яскрава, погоджуємось, але командам у принципі немає чого втрачати, бо гірше вже немає куди, тож має бути цікавий футбол.

І тут питання в спроможності "жовто-малинового" колективу продовжувати боротись за краще життя в УПЛ. Перемога над Вересом (1:0) так і залишається єдиною на рахунку абсолютних новачків "елітного" дивізіону, і при цьому найскладніші виклики для них усе ще залишаються попереду, тож залікових балів найближчим часом Полтаві годі й шукати. А отже доведеться чіплятись там, де зазвичай Карпати намагаються домінувати над своїми суперниками за рахунок несамовитих суперників. Та чи прийшов той час перемагати?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Карпати: Кліщук — Полегенько, Адамюк, Педрозу, Мірошніченко— Чачуа, Альварес, Костенко — Пауло Вітор, Ігор Невес, Шах.

СК Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич, Веремієнко, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк, Хахльов, Галенков — Вівдич.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались в офіційних матчах двічі — дві перемоги Карпат у сезоні-2023/24 (2:1 та 1:0).

ПОТОЧНА ФОРМА