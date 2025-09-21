Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють кам'янець-подільський Епіцентр та криворізький Кривбас.

Кам'янець-подільський Епіцентр та криворізький Кривбас зіграють у Тернополі на стадіоні ім. Р. Шухевича в шостому турі української Прем'єр-ліги.

Сергій Нагорняк, після перемоги наді львівським Рухом (1:0), залучив до стартового складу Себеріо в центрі поля, тоді як Сіфуентес гратиме праворуч в атаці.

Патрік ван Леувен, на тлі поразки від житомирського Полісся (0:1), використав із перших хвилин Микитишина праворуч в нападі.

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Григоращук, С. Кристін — Себеріо, Запорожець, Джеоване — Сіфуентес, Супряга, Кирюханцев.

Запасні: Вавшко, Кош, Є. Демченко, Ляшенко, Ліповуз, Сидун, Савчук, Беженар, Янаков, Борячук, Миронюк, В. Кристін.



Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Задерака, Араухо, Твердохліб — Микитишин, Парако, Мендоза.

Запасні: Маханьков, Хома, Боржес, Флорес, Я. Шевченко, Каменський, Гонсалез, Лін, Мулик, Ндомбазі, Рохас.



Гра Епіцентр — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.