Україна

Президент Володимир Зеленський відзначив подвиг юного футболіста, замордованого проросійськими бойовиками у 2014 році.

Президент України Володимир Зеленський офіційно підписав указ №738/2025 про присвоєння звання Героя України (посмертно) 16-річному Степану Чубенку — колишньому капітану та воротарю юнацької команди краматорського Авангарда.

Школяр із Краматорська під час Революції Гідності брав участь у мітингах на підтримку України. Допомагав українським військовим і літнім жителям міста. Відкрито висловлював патріотичні погляди, зняв прапор терористичної "днр" на міській площі.

Його затримали російські бойовики у червні 2014 року, коли хлопець повертався від друга з Києва додому через тимчасово окупований Донецьк, оскільки не було прямого залізничного сполучення. Терористи кілька днів жорстоко катували Степана й розстріляли наприкінці липня того ж року за наказом одного з ватажків сепаратистів.

Трагічна історія Степана Чубенка стала символом громадської свідомості, мужності та відданості Україні. Сьогодні, 1 жовтня 2025 року, держава вшанувала пам’ять юного футболіста найвищою державною нагородою у День захисників і захисниць України.