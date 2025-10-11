Будківський відкрив рахунок, Устименко врятував киян наприкінці матчу.
Оболонь - Зоря, пресслужба ФК Оболонь
11 жовтня 2025, 18:50
Під час жовтневої паузи на матчі збірних луганська Зоря та київська Оболонь провели контрольний поєдинок, аби підтримати ігровий тонус. Матч відбувся 11 жовтня на навчально-тренувальній базі Оболоні в Бучі й завершився з нічийним рахунком — 1:1.
Зоря активніше розпочала гру та вже у першому таймі мала шанс вийти вперед, коли заробила пенальті. Утім, воротар пивоварів вгадав напрям удару та врятував свою команду.
Рахунок було відкрито у другому таймі — на 63-й хвилині найкращий бомбардир Зорі в цьому сезоні Пилип Будківський реалізував передачу з флангу. Проте Оболонь не здавалася і вирвала нічию на 89-й хвилині — голом відзначився Денис Устименко.
Оболонь (Київ) — Зоря (Луганськ) — 1:1
Голи: Устименко, 89 — Будківський, 63