Україна

Будківський відкрив рахунок, Устименко врятував киян наприкінці матчу.

Під час жовтневої паузи на матчі збірних луганська Зоря та київська Оболонь провели контрольний поєдинок, аби підтримати ігровий тонус. Матч відбувся 11 жовтня на навчально-тренувальній базі Оболоні в Бучі й завершився з нічийним рахунком — 1:1.

Зоря активніше розпочала гру та вже у першому таймі мала шанс вийти вперед, коли заробила пенальті. Утім, воротар пивоварів вгадав напрям удару та врятував свою команду.

Рахунок було відкрито у другому таймі — на 63-й хвилині найкращий бомбардир Зорі в цьому сезоні Пилип Будківський реалізував передачу з флангу. Проте Оболонь не здавалася і вирвала нічию на 89-й хвилині — голом відзначився Денис Устименко.

Оболонь (Київ) — Зоря (Луганськ) — 1:1

Голи: Устименко, 89 — Будківський, 63