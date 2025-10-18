Україна

Шість голів у дев'яти матчах.

Асистент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко прокоментував поразку від київської Оболоні (1:2) у рамках дев'ятого туру УПЛ. Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Я не казав, що потрібна пауза в чемпіонаті. Мене запитали, чи допоможе вона нам – я сказав, що, мабуть, допоможе, тому що можуть повернутися наші травмовані. Але вони так і не повернулися в повній мірі. Раз ми програли – звичайно, ми нею не скористалися. Вважаю, що рівна гра була. Ми допустили дві помилки, які коштували нам трьох очок.

Питання і до Марусича, до всієї групи атаки та всіх інших футболістів, чому ми так мало забиваємо.Треба більше працювати, знаходити м’яч, більш агресивними бути, більше бити по воротах. Тут один рецепт – тільки працювати і все.

Галенков залишився на лаві запасних ще в грі з Олександрією, але вийшов на заміну, тому що Вівдич травмувався. Ми оцінюємо гравців на тренуваннях, як вони виглядають, і підбираємо склад. Ми вважали, що той склад, який ми випустили, більше на даний момент готовий. Галенков – хороший футболіст, але йому треба ще більше працювати, щоб грати в основному складі.

Оболонь добре оборонялася. Було багато подач, передач, але вони справлялися. Тому суперник заважав створювати моменти. Вони грали досить надійно, а ми не були агресивними, як треба було, щоб поставити супернику невирішувані задачі. Моменти собі привезли самі. Ще раз кажу: рівна гра, і ми в ній програли”, – сказав Тимченко.

Наразі СК Полтава посідає передостаннє місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши чотири очки після дев'яти зіграних матчів.