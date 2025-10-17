Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 17 жовтня 2025 року.

Після міжнародної паузи чемпіонат України з футболу повернувся поєдинком між командами з нижньої частини турнірної таблиці — Полтавою та Оболонню. Обидві команди не вигравали вже кілька турів, тому очна зустріч у Кропивницькому мала стати шансом перервати неприємну серію.

Початок гри виявився в’язким і без моментів — команди більше боролися, ніж атакували. Першими свій шанс використали гості: на 34-й хвилині Устименко розігнав атаку лівим флангом і віддав на Суханова, який потужним ударом у верхній кут відкрив рахунок.

На старті другого тайму Оболонь подвоїла перевагу. Після подачі з флангу м’яч у штрафному майданчику Полтави зачепив рукою Одарюк — арбітр призначив пенальті. Суханов із позначки був точним — 2:0.

Полтавці не змогли знайти шляхів до воріт суперника, навіть після потрійної заміни. Єдиний гол господарі забили вже у компенсований час — Ільїн привіз пенальті, який упевнено реалізував Марусич. Та на більше Полтава не спромоглася.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу СК Полтава — Оболонь у рамках 9-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

СК Полтава — Оболонь 1:2

Голи: Марусич, 90+6 (пен.) — Суханов, 34, 52 (пен.)

СК Полтава: Восконян — Кононов, Підлепич, Веремієнко, Коцюмака (Галенков, 73) — Плахтир, Місюра (Оніщенко, 73) — Одарюк, Хахльов (Дорошенко, 73), Бужин — Марусич.

Оболонь: Федорівський — Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Є. Шевченко — Курко (Ломницький, 86), Чех, Прокопенко (Черненко, 86) — Суханов (Товарчі, 71), Устименко (Бичек, 61).



Попередження: Бужин, Марусич