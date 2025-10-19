Україна

Півзахисник Руху прокоментував поразку від Кривбасу.

Львівський Рух напередодні поступився криворізькому Кривбасу в домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Кривбас 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Марко Сапуга прокоментував виступ власної команди.

"Нам не вистачило точного завершального удару в багатьох епізодах, адже ми створили достатньо моментів, щоб здобути очки у цьому поєдинку. Вважаю, що команді дуже не пощастило — м’яч просто не йшов у сітку воріт.

У першому таймі Рух повністю контролював гру, а Кривбас забив чи не після першої своєї атаки. Можливо, в цьому епізоді не вистачило концентрації в захисті. Якби ми перед цим реалізували хоча б одну зі своїх нагод, зокрема коли Клайвер влучив у стійку, то матч міг би піти за зовсім іншим сценарієм.

Звичайно, коли нам удалось забити і скоротити відставання у рахунку, то команда отримала заряд енергії та хотіла відігратись, ураховуючи, що це домашній матч і нас підтримували вболівальники.

Бабукар Фаал міг оформлювати дубль, але не реалізував момент наприкінці гри. Дуже прикро, що не вдалося зіграти хоча б унічию, а по моментах ми взагалі могли розраховувати на перемогу.

Треба зробити правильні висновки після цього матчу і проаналізувати свої помилки. Сподіваюсь, у наступних іграх нам щаститиме більше", — заявив український виконавець.

У наступному турі на львівський Рух очікує гостьове дербі проти Карпат.