Україна

Наставник Карпат захищає команду, але визнає, що результат був закономірним після втрати контролю над матчем.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував сенсаційну домашню поразку своєї команди від Епіцентру (1:3) у 9-му турі УПЛ.

Про результат:

— Ми не задоволені результатом, адже очікування були зовсім іншими. Ми прагнули взяти максимум, але самі створили собі проблеми.

Про причини поразки:

— Ми не реалізували свої моменти, а суперник свої – так. Особливо перші два голи: другий — з метушні, третій — шаленим ударом. У першому голі не допресингували на фланзі. Плюс нам скасували гол — і одразу пропустили. Це важко прийняти, хоча й розуміємо, що це футбол.

Про контраст у грі з фаворитами та аутсайдерами:

— Я не погоджуюсь, що ми виглядаємо блідо. Проти Кудрівки грали майже весь матч у меншості та здобули очки. Проти Полтави — 25 ударів. Так, реалізація підводить. Але головне — зберігати впевненість. Коли її немає, трапляються промахи з трьох метрів, як у Костенка чи Бабогла сьогодні.

Чи заслужили на поразку:

— За підсумком — так. Але після першого гола ми контролювали матч. На жаль, після забитого гола гра перейшла в іншу фазу, де ми не впоралися.

Про гру в обороні:

— Голи ми пропустили після неякісних дій. Не згоден, що у нас було лише «півтора моменти» в першому таймі. У нас було кілька гострих епізодів — Краснопір, Амбросій, Дієго, Мірошніченко. А виходи Епіцентру здебільшого з’являлися після наших власних помилок.

Після дев'яти турів Карпати мають 11 очок. У наступному матчі львів’яни спробують реабілітуватися у матчі проти Руха.