Наставник Карпат захищає команду, але визнає, що результат був закономірним після втрати контролю над матчем.
Владислав Лупашко, getty images
19 жовтня 2025, 22:47
Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував сенсаційну домашню поразку своєї команди від Епіцентру (1:3) у 9-му турі УПЛ.
Про результат:
— Ми не задоволені результатом, адже очікування були зовсім іншими. Ми прагнули взяти максимум, але самі створили собі проблеми.
Про причини поразки:
— Ми не реалізували свої моменти, а суперник свої – так. Особливо перші два голи: другий — з метушні, третій — шаленим ударом. У першому голі не допресингували на фланзі. Плюс нам скасували гол — і одразу пропустили. Це важко прийняти, хоча й розуміємо, що це футбол.
Про контраст у грі з фаворитами та аутсайдерами:
— Я не погоджуюсь, що ми виглядаємо блідо. Проти Кудрівки грали майже весь матч у меншості та здобули очки. Проти Полтави — 25 ударів. Так, реалізація підводить. Але головне — зберігати впевненість. Коли її немає, трапляються промахи з трьох метрів, як у Костенка чи Бабогла сьогодні.
Чи заслужили на поразку:
— За підсумком — так. Але після першого гола ми контролювали матч. На жаль, після забитого гола гра перейшла в іншу фазу, де ми не впоралися.
Про гру в обороні:
— Голи ми пропустили після неякісних дій. Не згоден, що у нас було лише «півтора моменти» в першому таймі. У нас було кілька гострих епізодів — Краснопір, Амбросій, Дієго, Мірошніченко. А виходи Епіцентру здебільшого з’являлися після наших власних помилок.
Після дев'яти турів Карпати мають 11 очок. У наступному матчі львів’яни спробують реабілітуватися у матчі проти Руха.