Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 19 жовтня 2025 року.

У домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги рівненський Верес зіграв унічию проти Олександрії.

Після напруженого першого тайму, дотепний м’яч захисника господарів відкрив рахунок на початку другого тайму.

Це зрештою призвело до прискорення темпів зустрічі й моменти аж до самого її завершення постійно виникали по обидва боки поля. І зрештою "поліграфам" таки вдалось урятуватись.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Олександрія у рамках 9-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Верес — Олександрія 1:1

Голи: Стамуліс, 56 — Хуссейн, 90+4

Верес: Горох — Протасевич, Ціпот, Гончаренко (Вовченко, 46), Стамуліс — Тарануха (Стень, 90+5), Харатін, Куція (Кучеров, 74) — Бойко, Айдін (Нонго, 81), Веслі (Шарай, 74).

Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Огарков (Амарал, 86) — Мишньов (Шостак, 69), Фернандо (Жота, 78), Булеца — Козак (Жонатан, 69), Кастільйо, Цара (Хуссейн, 78).

Попередження: Ціпот, Куція, Протасевич — Огарков