Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 19 жовтня 2025 року.
Верес — Олександрія, фото УПЛ
20 жовтня 2025, 09:30
У домашньому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги рівненський Верес зіграв унічию проти Олександрії.
Після напруженого першого тайму, дотепний м’яч захисника господарів відкрив рахунок на початку другого тайму.
Це зрештою призвело до прискорення темпів зустрічі й моменти аж до самого її завершення постійно виникали по обидва боки поля. І зрештою "поліграфам" таки вдалось урятуватись.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Олександрія у рамках 9-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Верес — Олександрія 1:1
Голи: Стамуліс, 56 — Хуссейн, 90+4
Верес: Горох — Протасевич, Ціпот, Гончаренко (Вовченко, 46), Стамуліс — Тарануха (Стень, 90+5), Харатін, Куція (Кучеров, 74) — Бойко, Айдін (Нонго, 81), Веслі (Шарай, 74).
Олександрія: Долгий — Скорко, Кампуш, Боль, Огарков (Амарал, 86) — Мишньов (Шостак, 69), Фернандо (Жота, 78), Булеца — Козак (Жонатан, 69), Кастільйо, Цара (Хуссейн, 78).
Попередження: Ціпот, Куція, Протасевич — Огарков