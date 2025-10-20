Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють Кудрівка та харківський Металіст 1925.

Кудрівка та харківський Металіст 1925 закриватимуть дев'ятий тур української Прем'єр-ліги матчем на Оболонь-Арені.

Василь Баранов, після поразки від криворізького Кривбасу (1:3), залучив до стартового складу Яшкова в рамці воріт, тоді як Мамросенко гратиме в центрі оборони, а Світюха, Сторчоус та Козак розташуються під нападником Лєгостаєвим.

Младен Бартулович, на тлі нічиєї проти київського Динамо (1:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук — Лосенко, Думанюк — Світюха, Сторчоус, Козак — Лєгостаєв.

Запасні: Льопка, Кулик, Векляк, Рогозинський, Гусєв, Матвєєв, Коркішко, О. Пушкарьов, Литовченко, Демченко.



Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Литвиненко, Калюжний, Калітвінцев — Антюх, Петер, Рашиця.