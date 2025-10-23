Україна

Іван Дібанго поділився своїми думками перед грою з київським Динамо.

Захисник Кривбасу Іван Дібанго прокоментував підготовку своєї команди до матчу УПЛ проти київського Динамо.

"Поки що ще не на сто відсотків після травми, але почуваюся добре. З кожним днем додаю, набираю форму, поступово повертається ритм. Крок за кроком рухаюся вперед і вже готовий боротися за команду.

Атмосфера у команді бойова. Для багатьох із нас це перший досвід, коли ми знаходимося так високо в турнірній таблиці. Ми заряджені, готові як фізично, так і психологічно до важкої гри проти серйозного суперника. У неділю буде справжня битва. І ми дуже розраховуємо на підтримку наших вболівальників. Разом — ми переможемо. Це буде перше по-справжньому велике випробування для нас у цьому сезоні — боротьба за лідерство. Ми не збираємося поступатися. Їдемо лише за перемогою.

Вболівальники Кривбасу часто відзначають мене після матчів? Сам точно не знаю. Можливо, тому, що я вже давно в команді, люди бачать моє ставлення, мою віддачу. А може, це мій вайб — емоції, енергія, стиль гри. Я завжди стараюся бути справжнім і щиро ціную підтримку фанатів. Вона заряджає. Я завжди щасливий. Це, як на мене, і є ключ до життя", — наводить слова Дібанго прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Кривбас відбудеться в неділю, 26 жовтня, о 18:00.