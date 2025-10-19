Україна

Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Рухом.

Напередодні криворізький Кривбас обіграв львівський Рух у гостьовому матчі дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Кривбас 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Патрік ван Леувен прокоментував виступ власної команди.

"Ми вдало розпочали гру: були організованими, знали, чого очікувати від суперника. Рух має схожий стиль гри до нашого: вони енергійні, добре пресингують і постійно нав’язують боротьбу.

У першому таймі ми забили гол і продовжували створювати моменти, але іноді нам не вистачало точності в завершальній фазі — як у передачах, так і в ударах. Також були питання до організації в обороні.

У другому таймі ми намагалися це виправити, діяти зібраніше, більш сконцентровано і цілеспрямовано. У результаті забили другий м’яч. Наприкінці матчу пропустили, що зробило кінцівку доволі нервовою, але хлопці зібрались, проявили характер і довели гру до перемоги.

Вважаю, що сьогодні команда була добре підготовлена до матчу. Ми вдало розпочали гру, забили гол у першому таймі та мали ігрову перевагу над Рухом, який, утім, був доволі небезпечним суперником. У другому таймі ми внесли деякі корективи, оскільки я залишився не зовсім задоволений певними моментами в обороні.

Тому ми сфокусувались саме на цьому — я показав хлопцям фрагменти з першого тайму та наголосив, що потрібно реалізовувати всі свої можливості, адже їх у нас було чимало. У другому таймі нам вдалося знову забити — це додало команді впевненості й допомогло втримати темп до фінального свистка.

Карлос Парако — новачок, який приїхав з іншої країни та приєднався до команди, що також частково оновила склад. Він демонструє стабільний прогрес: забиває голи та віддає гарні передачі. Я справді задоволений тим, як він адаптувався та розвивається. Сподіваюсь, що з кожним матчем він буде ще більше зосереджений на результативних діях.

Максим Задерака — теж дуже цінний гравець як для команди, так і для мене особисто. Він добре знає колектив зсередини, розуміє специфіку української Прем’єр-ліги. Це допомагає йому бути лідером не лише на полі, а й у роздягальні: він завжди готовий підтримати, підказати молодим гравцям, стати прикладом. Я дуже радий, що маємо такого капітана, і вдячний йому за внесок в успіхи команди.

У нас були моменти, які потрібно було реалізовувати — це значно полегшило б завдання захисникам. Ми — молода команда з молодою лінією оборони, тому важливо максимально використовувати свої шанси в атаці, щоб уникати подібної напруги. Але навіть після пропущеного голу хлопці зібрались, продемонстрували характер і довели гру до перемоги.

Кожен матч має свою емоційну напругу. Часто додаткові емоції виникають через суддівські рішення, до останнього не знаєш, буде пенальті чи вільний. Це додає грі емоцій.

Це було більше пов’язано з позиційними помилками: гравці іноді займали не зовсім правильні позиції, через що виникала розбалансованість. Ми це обговорили під час перерви, розібрали епізоди, внесли корективи, і вже в другому таймі гра в обороні виглядала більш злагоджено.

Ми реалізували кілька своїх моментів, що важливо. Суперник також мав шанси, але не можна оцінювати гру лише за статистикою. Так, говорили, що було 23 удари по наших воротах, але по-справжньому небезпечних ситуацій було не так багато, я не згадаю, щоб наш голкіпер часто виручав у складних епізодах.

Окрім того, у нас був момент, коли, на мою думку, мали призначити пенальті у ворота Руху, але арбітр проігнорували епізод. Ми також мали чудові шанси в контратаках, зокрема, Мендоза та Парако могли відзначитись. Потрібно працювати над реалізацією, але в цілому я бачу прогрес.

Перемога і поточне перше місце — результат щоденної системної роботи, яку ми почали ще в червні. Гравці дійсно заслуговують на перше місце, бо віддаються тренуванням, прогресують, зростають як команда", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас навідається до київського Динамо.