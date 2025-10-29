Україна

Наставник харків'ян поділився своїми очікуваннями перед грою Кубка України.

Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Кубка України проти Агробізнесу.

"Треба вже переключатися на наш наступний матч, дуже важливий матч Кубка України з Агробізнесом. Ми ставимо максимальні завдання на цей поєдинок і вже готуємося до цього матчу.

Гравці суперника довго разом грають. Там є хлопці, які грали і в Прем'єр-лізі, і в хороших клубах, пройшовши гарну школу в Карпатах, Дніпрі та Волині. Команда зіграна, Агробізнес — це міцний горішок Першої Ліги.

Я вважаю, що в жодному випадку ми не можемо розслаблятися, бо це Кубок, де треба бути постійно максимально налаштованим. Треба на максимум налаштуватися, з перших хвилин вмикати швидкість, задавати темп і ритм.

У нас щільний календар. Подивимося, хто з хлопців буде в якому стані, а вже в день гри вирішимо, яким буде стартовий склад", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Металіст 1925 — Агробізнес відбудеться завтра, 30 жовтня, о 17:00.