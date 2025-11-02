Україна

Хавбек "пивоварів" поділився своїми думками після гри з Кудрівкою.

Півзахисник Оболоні Іван Нестеренко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Кудрівки (0:1).

"У першому таймі нам мало що вдавалося. Ми не могли створити багато моментів. У другому таймі, на мою думку, трішки перебудувалися, почали грати краще й створювали більше нагод, але, на жаль, не змогли їх реалізувати.

З лави інколи справді видно більше. Було очевидно, що нам не вистачало гостроти попереду, а також швидких рішень у фінальній третині. Після виходу на поле намагався допомогти команді додати, але загалом нам не вистачило конкретики в завершенні атак.

Кудрівка не здивувала. Усе було так, як ми й очікували, про що говорили протягом тижня. Ми готувалися до них усю неділю, але, бачите, не вдалося реалізувати те, що вимагалося", — наводить слова Нестеренка прес-служба клубу.

