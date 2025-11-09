Україна

Наставник харків'ян поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович прокоментував поразку своєї команди в матчі УПЛ проти Зорі (1:3).

"По-перше, вітаю суперника з перемогою. По-друге, вважаю, що ми добре розпочали матч, були у нас гарні моменти, але не забили гол. Далі сталася прикра помилка, пропустили гол і впевненість зникла в нас. Але ми зуміли зрівняти рахунок. Потім, на жаль, знову отримали швидкий гол. Цей баланс було втрачено, а далі вже важко було його повернути, бо суперник грав за рахунком.

Дії Литвиненка на позиції шістки? Ми награємо вихід від воротаря. Я вимагаю від своїх гравців коротких розіграшів, тому це моя помилка теж. Не хочеться нікого виділяти, ми програли цей матч як команда. Також і тренерський штаб програв, тому треба далі працювати і рухатись, виправляючи помилки.

Так, важка кадрова ситуація, але це нікого не цікавить. Маємо надію, що повернуться наші основні гравці та після паузи ми будемо грати краще", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

