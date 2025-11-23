Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та кам’янець-подільський Епіцентр.

Житомирське Полісся та кам’янець-подільський Епіцентр зіграють на житомирському Центральному в тринадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після розгрому Олександрії (3:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Сергій Нагорняк, на тлі поразки від київської Оболоні (1:2), залучив до стартового складу Мороза в центрі оборони.

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський, Бабенко — Гуцуляк, Брагару, Велетень — Гайдучик.

Запасні: Бущан, Кудрик, Хадрой, Назаренко, Філіппов, Йосефі, Бескоровайний, Шепелєв, Борел, Лєднєв, Віале.



Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Мороз, Кош, Климець — Себеріо, Запорожець, Миронюк — Сидун, Супряга, Сіфуентес.

Запасні: Бушняк, Є. Демченко, Кристін, Ліповуз, Янаков, Борячук, Григоращук, Беженар, Джеоване.



Гра Полісся — Епіцентр почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.