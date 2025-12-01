Україна

Захисник Руху прокоментував перемогу над Олександрією.

Напередодні львівський Рух обіграв Олександрію в гостьовому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Олександрія — Рух 0:1 Відео гола та огляд матчу 30.11.2025

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Юрій Копина прокоментував виступ власної команди.

"Команда витратила багато сил, адже грала на важкому полі. У цьому матчі була боротьба до останньої хвилини, тому всі дуже задоволені, що Рух везе додому три очки.

Олександрія для мене не чужий клуб, і завжди приємно повертатися сюди. У складі "містян" багато футболістів, з якими я раніше грав в одній команді. Тож для мене був додатковий стимул здобути перемогу у цьому поєдинку.

Моя заміна це скоріше перестраховка. Нещодавно я мав ушкодження, і аби не було рецидиву, вирішили що краще провести заміну.

Я граю на тій позиції, де потрібен команді і де мене бачить тренерський штаб. Ми грали з одним опорним та двома півзахисниками, які розташовувались вище, тому можна сказати, що я розташовувався ближче до атаки.

Уся команда хоче, аби в турнірній таблиці Рух перебував якомога далі від зони вильоту та перехідних матчів. Ми постараємось здобувати позитивний результат у наступних матчах, щоб покращити своє турнірне становище", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме житомирське Полісся.