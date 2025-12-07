Україна

Тренер "біло-синіх" поділився своїми емоціями після гри з Кудрівкою.

Виконувач обов'язків головного тренера київського Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кудрівки (2:1).

"У першу чергу хочу привітати всіх наших військових, адже сьогодні День ЗСУ. Завдяки їм ми в змозі проводити ці матчі й завдяки їм сьогодні наші дітки прокинулися й під подушками знайшли подарунки. Сьогодні ще й свято Святого Миколая, тому я думаю, що ці два свята в один день доповнюють один одного, завдяки воїнам ми можемо його святкувати і грати сьогодні, тому всіх зі святами

Без самовіддачі не буде результату. Тому сьогодні це було на першому плані. Ми бачили у попередній грі, коли десь програвали єдиноборства, то сьогодні крок уперед зробили й так багато, скажімо так, дуелей своїх програли. Щодо молодих, то вони розуміють наші вимоги, це також свіжість. У першому таймі бачили, що домінували, могли забити набагато більше голів та закрити гру ще в першому таймі. Але це футбол, припустилися однієї помилки в другому таймі, і це вплинуло на нервозність. Щоправда, і в другому таймі створювали багато моментів, не забили, і тому така нервова кінцівка була.

Ми розуміємо, що багато ігор буде зараз. Провели матч із СК Полтава, є гравці, які фізично підсіли, тому ротації ми не уникнемо, потрібно її робити. Ми прагнемо до того, щоб наші вихованці отримували ігрову практику. І якщо буде рівна конкуренція, то, звісно, наші футболісти, яких ми виховуємо, будуть мати перевагу перед іншими.

Наприкінці знову не вистачало сил команді? А який шанс мала Кудрівка? Коли вже навала була? Так, звісно, гра вже диктує таку ситуацію, коли йде навала, і здається зі сторони, що команда підсіла фізично. Але ми бачили при всьому цьому, коли пішли ці навали, у нас були гострі контратаки, і Герреро виходив віч-на-віч, і забили гол, який не зарахували. Звісно, десь не вистачає сил, але неможливо за чотири-дні дні відновити команду так, щоб вона всі 90 хвилин в одному темпі грала. Ми робимо ротацію, і я думаю, що це дозволить нам свіжішими виглядати в наступних матчах.

Герреро, йдучи з поля, жбурнув смітника? Я не бачив, що він жбурнув смітник. Але, звісно, коли гравець має нагоду й не забиває, то у нього виникають такі емоції. Це футбол, і нам потрібні емоційні гравці, а не ті, які замикаються в собі й не показують себе на футбольному полі.

У нас немає часу відпочивати, потрібно працювати – тактично, фізично, психологічно. Завтра буде відновлення й післязавтра ми вже вирушаємо в подорож до Італії", — наводить слова Костюка прес-служба клубу.

