Україна

Голкіпер Шахтаря прокоментував нічию проти Колоса.

У п’ятнадцятому турі української Прем’єр-ліги донецький Шахтар зіграв унічию проти ковалівського Колоса.

Колос — Шахтар 0:0 Огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "колосків" Дмитро Різник прокоментував виступ власної команди.

"Вважаю, ми повністю контролювали гру сьогодні, але одне — контролювати гру, а інше — забивати й вигравати. Тому треба попрацювати над реалізацією. У цілому показали гарну гру, дотримувалися структури. Гадаю, якщо так діятимемо надалі, у нас усе буде добре.

Умови для всіх були однакові. Сьогодні була дуже важка гра — як і кожна. Хлопці показали характер та бійцівські якості. Так, ми не забили, але продемонстрували чудову гру, тому не будемо засмучуватись і рухатимемось далі.

Так, будь-яка втрата очок — це погано для нас, але чемпіонат ще довгий. Тож налаштовуємось на наступний матч і будемо грати.

Перед матчем проти Шемрок Роверс пошкодив привідний м’яз і не міг віддавати передачі. Трохи відновився і наразі почуваюсь краще, але ще не до кінця, напевно, загоїлось. Треба провести зараз медичний огляд, тоді будемо вирішувати.

Я почувався добре. Виходив на поле, тренувався — усе було супер. Як і у грі сьогодні, були десь пару моментів, коли відчув дискомфорт, але в цілому все було добре.

Завдання одне — виходити на футбольне поле й тільки перемагати. Ми — Шахтар, нам потрібно вигравати в кожному матчі.

Зараз ми маємо непогані позиції, як і сказав Містер. Задали таку планку, яку треба тримати і підвищувати", — заявив український виконавець.

Донецький Шахтар посеред тижня навідається до мальтійського Хамруна в Лізі конференцій УЄФА, після чого прийматиме кам’янець-подільський Епіцентр.