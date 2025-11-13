Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник вийшов на поле в матчі проти Франції у відборі ЧС-2026.

Наразі відбувається матч відбіркового циклу ЧС-2026, у якому зустрічаються збірні Франції та України.

У цьому поєдинку у стартовому складі "синьо-жовтих" вийшов захисник київського Динамо Тарас Михавко, для якого це дебютний матч у складі національної команди.

До цього 20-річний Тарас провів 22 матчі за юнацькі та молодіжні збірні України. На його рахунку три забиті м'ячі.

Нинішнього сезону Михавко відіграв 20 матчів за Динамо, в яких забив три м'ячі.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція – Україна.