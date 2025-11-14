Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Український захисник поділився своїми емоціями після гри з французами.

Захисник збірної України Тарас Михавко прокоментував поразку своєї команди у матчі відбору ЧС-2026 проти Франції (0:4), який став для нього дебютним.

"Для мене це день мрії, можна так сказати, яка втілилася. Десь, можливо, результат вплинув, але нічого страшного. Хочеться подякувати вболівальникам, які нас підтримували, і всім уболівальникам, які підтримували загалом, Збройним силам України, всім-всім велике дякую.

На жаль, не вдалося, але ми старалися. Десь, можливо, не вистачило нам трохи не те що везіння, а терпіння, можливо, десь. Але нічого, це футбол, ми грали проти однієї з найсильніших збірних світу, я вважаю, тому будемо рухатися далі.

Звичайно, приємно проти таких гравців грати. Коли граєш проти таких гравців, десь, можливо, відчуваєш свій рівень, куди ще треба рости. Я вважаю, що досить хороший матч, але, в першу чергу, я не хочу оцінювати свою гру, це не моє завдання.

Але загалом матч був у нас хороший, в першому таймі ми добре оборонялися, виконували настанову тренера, але десь у другому таймі трохи не витримали і пропустили дурний гол через пенальті, який я вважаю, такий собі був. Якщо в них був також пенальті 50 на 50, і в нас було 50 на 50, тому що я відчув, що я також у м’яч зіграв, але в нас він навіть не подивився. Це футбол, ще раз повторюся, бувають і такі ігри. Тому нічого страшного, рухаємося далі.

Момент з пенальті відбувався швидко, але я відчув дотик до м’яча. І скажу чесно, відчув дотик і до ноги. Не буду приховувати: так, зачепив ногу, але зачепив і м’яч. Подивлюся ще повтори, можливо, десь проаналізую цей момент. Якщо пенальті – значить я не правий, але повторюся, це футбол, будемо рухатися далі, попереду дуже важливий матч. Тому готуємося і очікуємо на цей матч", — сказав Михавко в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція — Україна.