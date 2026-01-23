Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 січня 2026 року.

Завершилася 1429 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Зеленський зустрівся з Трампом у Давосі. Зустріч тривала приблизно годину, а наприкінці президенти трохи поспілкувалися віч-на-віч.

🔸 ЄС виділив перші 10 мільйонів євро на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

🔸 НАБУ та САП викрили на систематичному хабарництві ексочільника ДПСУ, начальника відділу пункту пропуску ДПСУ та колишню службову особу ДПСУ. Їх підозрюють в одержанні хабарів за дозвіл перетину кордону.

🔸 Стерненко став радником міністра оборони з питань підвищення використання безпілотників на фронті.

🔸 Зеленський анонсував, що 23 січня відбудеться тристороння зустріч між представниками України, США та росії. Переговори триватимуть протягом двох днів в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 140 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.



Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 49 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 102 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 4455 дронів-камікадзе та здійснили 2864 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби ворог здійснив 58 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.



На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів поблизу Дворічанського та у бік Ізбицького, Графського, Круглого, Кутьківки.



На Куп’янському напрямку агресор вісім разів проводив наступальні дії у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Курилівка, Богуславка.



На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Новомихайлівка, Дробишеве, Ямпіль та у бік Лиману й Новосергіївки.



Два ворожі штурми відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Дронівки.



На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили атаку противника у районі Ступочок.



На Костянтинівському напрямку десять разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Костянтинівки й Іванопілля.



На Покровському напрямку від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Білицького, Сергіївки й Новопідгороднього. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер.



Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 79 окупантів, з яких 45 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної техніки, чотири квадроцикли, 58 безпілотних літальних апаратів, засіб РЕБ, чотири антени противника. Також наші захисники уразили артилерійську систему, радіолокаційну станцію, сім одиниць автомобільної техніки, три пункти управління БпЛА та дев’ять укриттів для особового складу противника.



На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Злагода, Єгорівка та у бік Нового Запоріжжя. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Великомихайлівка й Тернувате.



На Гуляйпільському напрямку ворог 31 раз атакував позиції наших оборонців у районах Гуляйполя, Солодкого та у бік Добропілля, Зеленого, Прилук, Варварівки й Святопетрівки, наразі два боєзіткнення тривають. Авіаударів КАБами зазнали Верхня Терса, Залізничне, Воздвижівка.



На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано. Авіаударів зазнали населені пункти Юльївка й Розумівка.



На Придніпровському напрямку загарбники двічі безрезультатно намагалися покращити своє положення.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.



Слава українським захисникам і захисницям!

Слава Україні!

Звернення президента України Володимира Зеленського

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!