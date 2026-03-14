Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про відхід півзахисника Євгена Смирного.

Угода між клубом та 27-річним українцем була розірвана за взаємною згодою сторін.

Смирний виступав за Олександрію з літа 2023 року, перебравшись із Динамо. На його рахунку 47 матчів, два голи та один асист.

Також він виступав за Чорноморець та Колос. Крім цього, він відіграв вісім матчів у складі молодіжної збірної України.

Після 19 турів Олександрія набрала 11 очок та посідає 15 місце в УПЛ.