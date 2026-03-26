Україна

Півзахисник приєднався до клубу на правах вільного агента та готується до дебюту в УПЛ.

Кудрівка офіційно оголосила про підписання 19-річного нігерійського півзахисника Віктора Адеоє.

Про трансфер повідомила пресслужба клубу, коротко привітавши новачка: "Вітаємо в команді, Віктор".

За наявною інформацією, гравець приєднався до команди Василь Баранов у статусі вільного агента та виступатиме під 23-м номером. Його контракт розрахований до 30 червня 2027 року.

Попереднім клубом футболіста був Квара Юнайтед, за який він грав із 2023 року та провів 59 матчів. У поточному сезоні нігерієць зіграв 19 поєдинків у чемпіонаті та віддав одну результативну передачу, а також взяв участь у двох матчах Кубка конфедерації КАФ.

У Кудрівці зазначили, що всі трансферні формальності вже узгоджені, і гравець повноцінно тренується з командою та готується до дебюту в Українська Прем'єр-ліга.

Наразі Кудрівка посідає 11-те місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи 21 очко після 21 матчу.