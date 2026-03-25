Один із основних гравців був відсутній з вересня минулого року.
Рамік Гаджиєв, ФК Металіст 1925
25 березня 2026, 21:44
Вінгер харківського Металіста 1925 Рамік Гаджиєв відновився після травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.
20-річний хавбек не грав із вересня минулого року, але зараз під час міжнародної паузи повернувся до тренувань у загальній групі команди Младена Бартуловича.
Нинішнього сезону Гаджиєв встиг провести чотири поєдинки, в яких забив два м'ячі.
Після 20 матчів Металіст 1925 набрав 34 очки та посідає шосте місце в УПЛ. Свій наступний матч харків'яни проведуть проти Колоса – гра запланована на суботу, 4 квітня.