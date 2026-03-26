Колишній півзахисник Шахтаря Андрій Тотовицький офіційно приєднався до аматорського клубу Маяк Сарни з Рівненщини. Про це повідомила пресслужба команди.

33-річний футболіст зможе дебютувати за нову команду вже цієї неділі, 29 березня, у матчі чемпіонату аматорської ліги ААФУ проти Корміла.

Останнім клубом Тотовицького була Кудрівка, яка виступає в УПЛ. Взимку досвідчений півзахисник покинув команду за взаємною згодою сторін. У поточному сезоні Андрій провів 6 матчів за команду з Чернігівщини, забив один гол.

За свою кар’єру Тотовицький виступав за Шахтар, Маріуполь, Зорю, бельгійський Кортрейк, Колос та Десну. Особливо успішним був період у Чернігові, де він забив 16 голів у 47 матчах.

Також півзахисник має досвід виступів за молодіжну збірну України, у складі якої забив 7 голів у 11 матчах.