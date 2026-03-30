Україна

Захисник збірної України розповів про атмосферу в команді після поразки від Швеції та роль лідерства перед матчем з Албанією.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко поділився емоціями після поразки від Швеції (1:3) у плейоф відбору чемпіонату світу-2026, а також розповів про настрій команди перед товариським матчем проти Албанії.

"Перший день був важкий для всіх: для всіх гравців, для всіх причетних до нашої команди, для всього персоналу. Але потім зібралися з командою, з хлопцями, переговорили, що в нас є ще один матч і ми маємо виходити, битися за цю країну і грати цей товариський матч.

Але ми маємо виходити і показувати, що ми маємо право грати за цю країну", – сказав Миколенко на пресконференції перед матчем із Албанією.

Також оборонець висловився щодо теми лідерства у збірній, підкресливши важливість досвіду та відданості на полі.

"Ну, мабуть, треба пройти такі матчі, такий досвід отримати. По-перше — бути дуже якісним і хорошим гравцем, який би завжди віддавався за збірну і за свій клуб. Якщо це бачать твої партнери по команді, то вони будуть так само працювати і старатися бути такими якісними та віддаватися на полі на всі 100%.

От, мабуть, якщо ти додаєш до цього всього свій досвід, який мали хлопці, що до цього грали, то тоді ти стаєш лідером і ти ведеш команду за собою. В силу свого віку, як я казав — деколи важко зловити цей момент, коли ти можеш щось сказати в роздягальні, і щоб це виглядало органічно, так би мовити", – додав фулбек.

Нагадаємо, що після невдачі у матчі зі Швецією збірна України втратила шанс пробитися на мундіаль у Північній Америці. Водночас уже 31 березня команда проведе товариський поєдинок проти Албанії, який нічого не вирішує.