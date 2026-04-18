Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Зорею.

Київське Динамо напередодні обіграло луганську Зорю в домашньому матчі двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Зоря 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник та капітан "біло-синіх" Віталій Буяльський прокоментував виступ власної команди.

"Ми стабільно починаємо матч не дуже добре, пропускаємо гол, а потім вже починаємо включатись. Можливо, треба виходити на матч більш сконцентрованими, особливо під час перших хвилин матчу.

Свої ігри я взагалі не дивлюсь, тільки дивлюся тоді, коли ми розбираємо помилки під час теорій. Мені показують мої помилки або хороші дії. Тоді я бачу, правильно я зробив чи ні.

Напевно в нас були й більш неприємні моменти, коли ми не потрапили до Ліги чемпіонів, програвши Пафосу. Напевно, тоді було важче, тому що ми готувались і дуже прагнули потрапити до Ліги чемпіонів. Так склалось, що не потрапили, і тоді, можливо, ми надломились.

Та головне — рухатись далі та з кожного поганого епізоду футбольного життя переключатися на кращий і вірити в те, що ми робимо. Тоді все буде добре.

Я в Динамо давно, і вже знаю, що в кожному матчі, на який виходить наша команда, ми маємо перемагати. І в кожному турнірі, у якому ми беремо участь, маємо посідати тільки перше місце. Для мене і чемпіонат, і Кубок — ті турніри, у яких ми на даний момент виступаємо, найважливіші", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо зіграє в гостях у криворізького Кривбасу, тоді як посеред тижня в Тернополі проведе півфінал Кубка України проти чернівецької Буковини.