Україна: Перша ліга

Тренер вперше прокоментував свій відхід з одеського клубу

Ексголовний тренер одеського Чорноморця Олександр Кучер ексклюзивно для Football.ua прокоментував завершення співпраці з клубом. Нагадаємо, про це пресслужба одеситів оголосила ввечері 13 січня.

– Олександре Миколайовичу, як відбувся процес вашого відходу з Чорноморця?

– Все нормально, ми поговорили з керівництво і ухвалили таке рішення. Зі мною усі питання врегулювали, але ще мають розраховуватися із моїми помічниками. Пообіцяли здійснити це найближчим часом.

– Чи стало таке рішення для вас несподіванкою?

– Не хочеться багато говорити на цю тему. Розійшлися та й усе на тому. Ухвалили таке рішення, нічого особливого.

– Зараз ви плануєте у творчу відпустку чи за наявності пропозицій готові очолити нову команду?

– Ні, творчу відпустку точно не планую. Я сповнений сил та енергії, хочу продовжувати працювати. Залюбки розгляну варіанти.

– Якщо підбити підсумок вашої роботи у Чорноморці: що вам сподобалося, а що не вдалося реалізувати?

– Сподобалося місто та вболівальники. Було приємно тренувати і працювати тут. А про неприємне не хочеться говорити.

Відзначимо, що Олександр Кучер очолив Чорноморець у березні 2025 року. Попри боротьбу за місце в УПЛ до останніх турів, Чорноморець все ж вибув до Першої ліги, де тривалий час осінньої частини сезону був одним з лідерів. На зимову паузу одеська команда вирушила на третьому місці.