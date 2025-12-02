Україна: Перша ліга

Клуб прощається з найкращим бомбардиром Першої ліги та ще трьома футболістами.

Агробізнес із Волочиська повідомив про розставання одразу з чотирма виконавцями після завершення першої частини сезону. Команду залишив головний голеадор чемпіонату — 26-річний форвард Максим Войтиховський, на рахунку якого 11 забитих м’ячів.

Також через завершення контрактів клуб попрощався з півзахисником Кирилом Павлюком, захисником Андрієм Богославським та нападником Назарієм Богомазом.

Агробізнес пішов на зимову перерву після мінімальної перемоги над Металістом і наразі посідає п’яте місце в Першій лізі, маючи у своєму активі 33 очки.

