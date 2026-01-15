Україна: Перша ліга

Новий головний тренер клубу поділився планами та мріями щодо відродження команди.

Напередодні одеський Чорноморець, який виступає у Першій лізі України, оголосив про повернення Романа Григорчука на посаду головного тренера першої команди, де він замінив Олександра Кучера.

60-річний фахівець після підписання контракт з "моряками" відповів на запитання клубної прес-служби, поділившись емоціями та планами щодо роботи з командою.



"Чи є зараз схожі емоції з тими, що відчував у 2010 році, коли вперше очолив Чорноморець?Так, схожість є. Передусім у тому, що я радий бути тут. Чорноморець у моєму житті займає дуже важливе місце. Я просто люблю цей клуб і докладу всіх зусиль, щоб допомогти Чорноморцю знову вийти на високий рівень", — зазначив Григорчук.

Наставник відзначив важливість підтримки вболівальників:

"Однозначно так, це дуже важливо. У мене є мрія – знову побачити заповнений стадіон, завоювати високе місце в чемпіонаті та право виступати в єврокубках. Я хочу, щоб ми всі разом ще багато разів відчули ту атмосферу, коли Чорноморець грає у якісний, результативний футбол при повних трибунах. Це стає справжньою подією, яка несе багато позитиву та радості — не лише від футболу, а й від життя загалом".

Григорчук поки не готовий називати склад тренерського штабу та деталі щодо кадрових змін:

"Найближчі дні будуть повністю присвячені роботі з командою, адже це питання потребує термінових рішень і максимально точної інформації. Ми вже трохи запізнилися зі стартом підготовки, тому намагатимемося скоротити відпустку настільки, наскільки це можливо".

Тренер підкреслив, що постійно прагне до навчання та самовдосконалення:

"В останній період, у командах, де я працював, я знову здобув багато нового досвіду, нові знання й розуміння процесів. Упевнений, що все це допоможе мені в подальшій роботі".

На завершення Григорчук звернувся до вболівальників:

"У мене є мрія, і я вірю, що така сама мрія є у багатьох наших уболівальників — знову відчути ту атмосферу на стадіоні, коли він повний, а команда грає у якісний футбол. Я віддам усього себе заради досягнення цієї мети. Справжню футбольну атмосферу неможливо створити лише командою — вона народжується у взаємодії футболістів, уболівальників і всіх людей, які живуть цим клубом. Я хочу, щоб ми разом зробили в Одесі футбол високого рівня", — цитує слова Григорчука офіційний сайт Чорноморця.



Після 18 турів одеський Чорноморець набрав 38 очок та посідає третє місце у Першій лізі України.