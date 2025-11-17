Україна: Перша ліга

Дубль Воробчака та голи Шастала і Галояна забезпечили киянам перемогу.

У понеділок, 17 листопада, у Києві відбувся поєдинок 16 туру Першої ліги, в якому Лівий Берег приймав Агробізнес. Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1 і піднялися на третю позицію турнірної таблиці.

Перед матчем обидві команди мали по 30 очок, проте Агробізнес випереджав суперника завдяки кращій різниці забитих і пропущених м’ячів.

Поєдинок розпочався активно для киян – вже на 14-й хвилині Дмитро Шастал відкрив рахунок, а на 39-й хвилині Назарій Воробчак подвоїв перевагу після неймовірного удару з дистанції.

Другий тайм приніс ще два голи Лівого Берега: на 53-й хвилині Воробчак оформив дубль, а на 83-й хвилині Симон Галоян довів рахунок до розгромного 4:0. Агробізнесу вдалося забити гол престижу лише на 85-й хвилині – відзначився Сьомка.

Лівий Берег – Агробізнес 4:1

Голи: Шастал, 14; Воробчак, 39, 53; Галоян, 83 – Сьомка, 85