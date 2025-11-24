Україна: Перша ліга

Тренер відзначив бойовий характер матчу, складні умови та готовність команди до агресивного пресингу суперника.

У неділю, 23 листопада, Лівий Берег на виїзді здобув важливу перемогу над Пробоєм (2:0) у матчі 17-го туру Першої ліги.

Після гри головний тренер Лівого Берега Олександр Рябоконь поділився враженнями від поєдинку та відзначив характер команди.

"Матч видався бойовим. Команда господарів добре організована. І в першому таймі була загалом рівна гра. Та можливо і протягом усього матчу точилася запекла боротьба. Можливо, вирішальну роль у досягнутому результаті зіграла майстерність окремих гравців. Я задоволений, що вдалося три очки вивести з такого нелегкого виїзду," — зазначив Рябоконь.

Також тренер розповів про готовність команди до високого пресингу суперника та складних умов гри.

"Ми готувалися, що суперники будуть пресингувати на початку гри. Плюс саме поле і погода така, що бійцівські якості виходили на перший план. Гра показала, що ми були готові до цього", — додав наставник.

Лівий Берег займає третє місце в Першій лізі після 17-го туру. Наступний поєдинок команда проведе проти Вікторії 28-го листопада.