Україна: Перша ліга

Олег Синьогуб продовжить працювати в структурі клубу.

Захисник та капітан ФК ЮКСА Олег Синьогуб вирішив завершити ігрову кар'єру у віці 36 років. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Зазначається, що досвідчений футболіст продовжить працювати у клубній структурі, а саме в академії.

Синьогуб виступав за ФК ЮКСА з літа 2023 року. На його рахунку 48 матчів, в яких він забив три м'ячі та віддав два асисти.

Також Олег виступав за Інгулець, черкаський Дніпро, Карлівку, Полтаву, Минай, ЛНЗ, Арсенал БЦ та Єдність.

Сумарно Синьогуб провів 286 поєдинків, у яких забив шість голів та віддав 22 гольові передачі.

Після 18 турів ФК ЮКСА набрав 23 очки та посідає шосте місце у Першій лізі України.