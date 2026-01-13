Україна: Перша ліга

Контракт тренера розірвано за взаємною згодою.

Одеський Чорноморець офіційно оголосив про звільнення головного тренера Олександра Кучера. Рішення про розірвання контракту ухвалено за взаємною згодою сторін.

"Наш клуб вдячний Олександру Миколайовичу за час плідної співпраці. У непростий період для країни фахівець доклав максимум зусиль, щоб команда дарувала позитивні емоції своїм уболівальникам", – йдеться у повідомленні прес-служби "моряків".

Олександр Кучер очолив Чорноморець навесні 2025 року. Під його керівництвом команда вилетіла з УПЛ, проте у Першій лізі сезону 2025/26 моряки набрали 38 очок у 18 матчах та займають третє місце у турнірній таблиці.

За інформацією різних джерел, потенційним новим головним тренером Чорноморця може стати Роман Григорчук.