Одеський Чорноморець офіційно оголосив про звільнення головного тренера Олександра Кучера. Рішення про розірвання контракту ухвалено за взаємною згодою сторін.

"Наш клуб вдячний Олександру Миколайовичу за час плідної співпраці. У непростий період для країни фахівець доклав максимум зусиль, щоб команда дарувала позитивні емоції своїм уболівальникам", – йдеться у повідомленні прес-служби "моряків".

Олександр Кучер очолив Чорноморець навесні 2025 року. Під його керівництвом команда вилетіла з УПЛ, проте у Першій лізі сезону 2025/26 моряки набрали 38 очок у 18 матчах та займають третє місце у турнірній таблиці.

За інформацією різних джерел, потенційним новим головним тренером Чорноморця може стати Роман Григорчук.