Контракт тренера розірвано за взаємною згодою.
Олександр Кучер, getty images
13 січня 2026, 19:05
Одеський Чорноморець офіційно оголосив про звільнення головного тренера Олександра Кучера. Рішення про розірвання контракту ухвалено за взаємною згодою сторін.
"Наш клуб вдячний Олександру Миколайовичу за час плідної співпраці. У непростий період для країни фахівець доклав максимум зусиль, щоб команда дарувала позитивні емоції своїм уболівальникам", – йдеться у повідомленні прес-служби "моряків".
Олександр Кучер очолив Чорноморець навесні 2025 року. Під його керівництвом команда вилетіла з УПЛ, проте у Першій лізі сезону 2025/26 моряки набрали 38 очок у 18 матчах та займають третє місце у турнірній таблиці.
За інформацією різних джерел, потенційним новим головним тренером Чорноморця може стати Роман Григорчук.