У рамках четвертого туру української Другої ліги-2025/26 у суботу, 16 серпня, відбулися шість поєдинків.

Група А

Скала 1911 розтрощила в Одесі Реал Фарму.

Реал Фарма — Скала 1911 0:6
Голи: Ралюченко, 20, Гудзінський, 38, Кравченко, 39, 46, Лісовик, 42, Жуміга, 80

Лісне в Чернівцях упоралося з Буковиною-2.

Буковина-2 — Лісне 0:2
Голи: Волошин, 12 (пен.), Доброхотов, 89

Вилучення: Скочеляс (Буковина-2), 82 (друге попередження)

Вінницька Нива в Глибочиці (Житомирщина) поступилася Поліссю-2.

Полісся-2 — Нива Вінниця 2:1
Голи: Грищенко, 37, Йока, 63 — Погорілий, 89

Група Б

Київський Локомотив у Тростянці зазнав розгрому від місцевого однойменного клубу.

Тростянець — Локомотив 3:0
Голи: Замуренко, 12, Хуссін, 52, Деревинський, 62

Вилучення: Мячин (Локомотив), 67

Пенуел не врятувався від поразки Гірнику-Спорт у Горішніх Плавнях.

Гірник-Спорт — Пенуел 3:2
Голи: Златьєв, 12, Попович, 42, Сорочан, 52 — Лебедєв, 78, Бокулев, 90+2

У Демидіві місцевий Діназ поступився Колосу-2.

Діназ — Колос-2 1:3
Голи: Бобіта, 54 (пен.) — Любко, 18, 20, Харжевський, 40