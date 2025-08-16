Україна: Друга ліга

Друга ліга: Скала 1911 розтрощила Реал Фарму, поразка вінницької Ниви та інші матчі

У третьому за статусом дивізіоні України завершилися шість протистоянь чергового туру.

Скала 1911, Facebook-сторінка клубу