У третьому за статусом дивізіоні України завершилися шість протистоянь чергового туру.
Скала 1911, Facebook-сторінка клубу
16 серпня 2025, 20:51
У рамках четвертого туру української Другої ліги-2025/26 у суботу, 16 серпня, відбулися шість поєдинків.
Група А
Скала 1911 розтрощила в Одесі Реал Фарму.
Реал Фарма — Скала 1911 0:6
Голи: Ралюченко, 20, Гудзінський, 38, Кравченко, 39, 46, Лісовик, 42, Жуміга, 80
Лісне в Чернівцях упоралося з Буковиною-2.
Буковина-2 — Лісне 0:2
Голи: Волошин, 12 (пен.), Доброхотов, 89
Вилучення: Скочеляс (Буковина-2), 82 (друге попередження)
Вінницька Нива в Глибочиці (Житомирщина) поступилася Поліссю-2.
Полісся-2 — Нива Вінниця 2:1
Голи: Грищенко, 37, Йока, 63 — Погорілий, 89
Група Б
Київський Локомотив у Тростянці зазнав розгрому від місцевого однойменного клубу.
Тростянець — Локомотив 3:0
Голи: Замуренко, 12, Хуссін, 52, Деревинський, 62
Вилучення: Мячин (Локомотив), 67
Пенуел не врятувався від поразки Гірнику-Спорт у Горішніх Плавнях.
Гірник-Спорт — Пенуел 3:2
Голи: Златьєв, 12, Попович, 42, Сорочан, 52 — Лебедєв, 78, Бокулев, 90+2
У Демидіві місцевий Діназ поступився Колосу-2.
Діназ — Колос-2 1:3
Голи: Бобіта, 54 (пен.) — Любко, 18, 20, Харжевський, 40