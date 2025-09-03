У третьому за статусом дивізіоні України завершилися десять протистоянь чергового туру.
Реал Фарма — Вільхівці, real-farma.com.ua
03 вересня 2025, 19:30
У рамках шостого туру української Другої ліги-2025/26 у середу, 3 вересня, відбулися десять поєдинків.
Група А
Реал Фарма й Вільхівці порадували глядачів вісьмома результативними ударами.
Реал Фарма — Вільхівці 3:5
Голи: Марченко, 20, Фабер, 47 (пен.), Скрипнік, 90+4 — Цуркан, 19, Гайваненко, 39 (авт.), Боцьків, 45+2, Шостак, 50, Глагола, 90+3
На 48-й хвилині Панасенко (Вільхівці) не реалізував пенальті (сейв Подгородецького)
Лісне впоралося зі Скалою 1911.
Скала 1911 — Лісне 1:2
Голи: Николишин, 90+5 — Волошин, 5, Коваленко, 90
Друга команда Полісся й Куликів-Білка не виявили сильнішого.
Полісся-2 — Куликів-Білка 0:0
Хет-трик ексгравця львівського Руху Владислава Погорілого допоміг вінницькій Ниві розібратися з Буковиною-2.
Буковина-2 — Нива Вінниця 1:4
Голи: Мороз, 46 (авт.) — Погорілий, 9, 30, 59, Петрик, 89
Самбір-Нива-2 завдала поразки Ужгороду.
Ужгород — Самбір-Нива-2 0:1
Гол: Макаров, 74
Група Б
Друга команда Чорноморця вирвала звитягу над Діназом.
Чорноморець-2 — Діназ 2:1
Голи: Кратов, 53, Скараєв, 90+5 — Ворона, 76
Тростянець упорався з другою командою Колоса.
Тростянець — Колос-2 2:1
Голи: Хуссін, 8, Замуренко, 66 — Казаков, 76
Гірник-Спорт поступився київському Локомотиву.
Гірник-Спорт — Локомотив 0:2
Голи: Сахненко, 22, Головатенко, 50
Друга команда Олександрії у компенсований час вирвала нічию з Пенуелом.
Пенуел — Олександрія-2 1:1
Голи: Матко, 58 — Базаєв, 90+3
На 90+3-й хвилині Базаєв (Олександрія-2) не реалізував пенальті (сейв Гудаченка)
Вилучення не допомогло другій команді Лівого Берега в боротьбі з Ребелом.
Ребел — Лівий Берег-2 1:0
Гол: Є. Дебелко, 40
Вилучення: Ставничий (Ребел), 51
Базові дати матчів наступного туру — 7-8 вересня.