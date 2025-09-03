Україна: Друга ліга

У третьому за статусом дивізіоні України завершилися десять протистоянь чергового туру.

У рамках шостого туру української Другої ліги-2025/26 у середу, 3 вересня, відбулися десять поєдинків.

Група А

Реал Фарма й Вільхівці порадували глядачів вісьмома результативними ударами.

Реал Фарма — Вільхівці 3:5

Голи: Марченко, 20, Фабер, 47 (пен.), Скрипнік, 90+4 — Цуркан, 19, Гайваненко, 39 (авт.), Боцьків, 45+2, Шостак, 50, Глагола, 90+3

На 48-й хвилині Панасенко (Вільхівці) не реалізував пенальті (сейв Подгородецького)

Лісне впоралося зі Скалою 1911.

Скала 1911 — Лісне 1:2

Голи: Николишин, 90+5 — Волошин, 5, Коваленко, 90

Друга команда Полісся й Куликів-Білка не виявили сильнішого.

Полісся-2 — Куликів-Білка 0:0

Хет-трик ексгравця львівського Руху Владислава Погорілого допоміг вінницькій Ниві розібратися з Буковиною-2.

Буковина-2 — Нива Вінниця 1:4

Голи: Мороз, 46 (авт.) — Погорілий, 9, 30, 59, Петрик, 89

Самбір-Нива-2 завдала поразки Ужгороду.

Ужгород — Самбір-Нива-2 0:1

Гол: Макаров, 74

Група Б

Друга команда Чорноморця вирвала звитягу над Діназом.

Чорноморець-2 — Діназ 2:1

Голи: Кратов, 53, Скараєв, 90+5 — Ворона, 76

Тростянець упорався з другою командою Колоса.

Тростянець — Колос-2 2:1

Голи: Хуссін, 8, Замуренко, 66 — Казаков, 76

Гірник-Спорт поступився київському Локомотиву.

Гірник-Спорт — Локомотив 0:2

Голи: Сахненко, 22, Головатенко, 50

Друга команда Олександрії у компенсований час вирвала нічию з Пенуелом.

Пенуел — Олександрія-2 1:1

Голи: Матко, 58 — Базаєв, 90+3

На 90+3-й хвилині Базаєв (Олександрія-2) не реалізував пенальті (сейв Гудаченка)

Вилучення не допомогло другій команді Лівого Берега в боротьбі з Ребелом.

Ребел — Лівий Берег-2 1:0

Гол: Є. Дебелко, 40

Вилучення: Ставничий (Ребел), 51

Базові дати матчів наступного туру — 7-8 вересня.