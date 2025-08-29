Україна: Друга ліга

Відбулися чергові матчі Другої ліги України.

Сьогодні, 29 серпня, пройшла низка матчів п'ятого туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі Лісне розгромив Реал Фарму з рахунком 4:1. У складі команди Олександра Рябоконя голами відзначилися Олександр Калінін та Назар Волошин, який оформив хет-трик. У одеситів єдиний м'яч забив Едуард Шихалєєв.

Лісне — Реал Фарма 4:1

Голи: Волошин, 5 (пен), 14, 44, Калінін, 89 — Шихалєєв, 79.

У другій грі Вільхівці поділили очки з дублем Буковини. Матч закінчився з рахунком 1:1. На гол Дмитра Шостака у складі господарів поля на другій хвилині зустрічі, гості відповіли влучним ударом Рената Дубовика, який реалізував пенальті.

Вільхівці — Буковина-2 1:1

Голи: Шостак, 2 — Дубовик, 66 (пен).

У третьому поєдинку дубль Полісся у гостях обіграв дубль тернопільської Ниви з рахунком 3:0. Авторами голів стали Олександр Іванов, Михайло Раско та Джеррі Дьє-Мерсі Йока.

Самбір-Нива-2 — Полісся-2 0:3

Голи: Іванов, 34, Раско, 51, Йока, 63.

Вилучення: Михайлів, 38.

Група Б

У першій зустрічі дубль Колоса здобув перемогу над Чайкою з рахунком 3:1. Перемогу команді з Ковалівки принесли голи у виконанні Артема Недолі, Дениса Хруля та Олексія Бриженка. У гостей єдиний м'яч забив Глєб Венгер.

Колос-2 — Чайка 3:1

Голи: Недоля, 5, Хруль, 39, Бриженко, 73.

У другому матчі київський Локомотив на своєму полі поступився Ребелу з рахунком 0:1. Автором єдиного голу став Роман Бодня на 17 хвилині.

Локомотив Київ — Ребел 0:1

Гол: Бодня, 17.

Насамкінець дубль Олександрії на своєму полі мінімально обіграв Гірник-Спорт з рахунком 1:0. Перемогу господарям поля забезпечив гол Ярослава Базаєва.

Олександрія-2 — Гірник-Спорт 1:0

Гол: Базаєв, 32.