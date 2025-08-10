Україна: Друга ліга

Сьогодні, 10 серпня, відбулися чергові матчі другого туру Другої ліги України.

Група А

У першому матчі Атлет у гостях здобув перемогу над вінницькою Нивою з рахунком 2:1. Київська команда відкрила рахунок на другій хвилині зусиллями Назара Пресіча, після чого на 30 хвилині Ростислав Бабич подвоїв перевагу. Господарі поля відповіли точним ударом Артема Петрика на 93 хвилині.

Нива — Атлет 1:2

Голи: Петрик, 90+3 — Пресіч, 2, Бабич, 30.

У другому матчі Лісне поділило очки з Ужгородом. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол господарів поля у виконанні Сергія Рибалки з пенальті, гості відповіли результативним ударом Олега Вишневського на 75 хвилині.

Лісне — Ужгород 1:1

Голи: Рибалка, 53 (пен) — Вишневський, 75.

У третій зустрічі Вільхівці та дубль Полісся не визначили сильнішого, закінчивши матч із рахунком 3:3. У складі господарів поля забивали Андрій Петрик, Ілля Цуркан та Владислав Фундук. У гостей авторами голів стали Артем Грохольський, Євген Микитюк та Максим Грищенко.

Вільхівці — Полісся-2 3:3

Голи: Петрик, 50, Цуркан, 62, Фундук, 90+5 — Грохольський, 15, Микитюк, 54, Грищенко, 73.

У четвертому поєдинку дубль Буковини обіграв Скалу 1911 з рахунком 4:3. Перемогу чернівецькій команді забезпечили Родіон Плакса, Назар Гамолов та Данило Гончарук, який оформив дубль. У господарів поля голи забивали Андрій Ралюченко, Роман Лісовик та Ярослав Кравченко.

Скала 1911 — Буковина-2 3:4

Голи: Ралюченко, 13, Лісовик, 45+2, Кравченко, 90+2 — Гончарук, 53, 57, Плакса, 59, Гамолов, 79.

Група Б

У першому матчі Ребел у гостях обіграв Пенуел із рахунком 3:2. Перемогу гостям забезпечили Денис Власенко та Антон Богдан, який оформив дубль. У господарів поля дубль оформив Артем Полтавець, який також не реалізував пенальті.

Пенуел — Ребел 2:3

Голи: Полтавець, 78, 90+3 — Богдан, 2, 19 (пен).

На 78 хвилині Полтавець (Пенуел) не реалізував пенальті (голкіпер).

У другому поєдинку дубль Лівого Берега розгромив Діназ із рахунком 4:0. Авторами голів стали Венделл Флоренціо Бріто, Данило Грабовецький та Роман Гереш, який оформив дубль.

Лівий Берег-2 — Діназ 4:0

Голи: Гереш, 10, 33, Флоренціо Бріто, 55, Грабовецький, 76.