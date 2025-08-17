Україна: Друга ліга

Відбулися матчі четвертого туру Другої Ліги України.

Сьогодні, 17 серпня, пройшло кілька матчів у рамках четвертого туру Другої ліги України.

Група А

Ужгород на своєму полі здобув перемогу над Вільхівцями із рахунком 2:0. Перемогу господарям поля забезпечили голи у виконанні Чуквебуки Емере та Миколи Шелельо.

Ужгород — Вільхівці 2:0

Голи: Емере, 58, Шелельо, 62.

Група Б

Дубль Лівого Берега в гостях обіграв Чайку з рахунком 2:1. Перемогу київській команді принесли результативні удари Венделла Флоренціо Бріто, який оформив дубль. У господарів поля єдиний м'яч забив Валентин Овчарук.

Чайка — Лівий Берег-2 1:2

Голи: Овчарук, 86 — Флоренціо Бріто, 75, 85.

У ще одній грі дубль Олександрії в гостях мінімально обіграв Ребел із рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Владислав Шаповалов.

Ребел — Олександрія-2 0:1

Гол: Шаповалов, 21.