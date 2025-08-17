Відбулися матчі четвертого туру Другої Ліги України.
ФК Ужгород
17 серпня 2025, 19:10
Сьогодні, 17 серпня, пройшло кілька матчів у рамках четвертого туру Другої ліги України.
Група А
Ужгород на своєму полі здобув перемогу над Вільхівцями із рахунком 2:0. Перемогу господарям поля забезпечили голи у виконанні Чуквебуки Емере та Миколи Шелельо.
Ужгород — Вільхівці 2:0
Голи: Емере, 58, Шелельо, 62.
Група Б
Дубль Лівого Берега в гостях обіграв Чайку з рахунком 2:1. Перемогу київській команді принесли результативні удари Венделла Флоренціо Бріто, який оформив дубль. У господарів поля єдиний м'яч забив Валентин Овчарук.
Чайка — Лівий Берег-2 1:2
Голи: Овчарук, 86 — Флоренціо Бріто, 75, 85.
У ще одній грі дубль Олександрії в гостях мінімально обіграв Ребел із рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Владислав Шаповалов.
Ребел — Олександрія-2 0:1
Гол: Шаповалов, 21.