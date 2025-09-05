Україна: Друга ліга

Досвідчений півзахисник приєднався до Куликів-Білки.

ФК Куликів-Білка, що виступає у Другій лізі А, оголосив про підписання півзахисника Дмитра Хомченовського. Про це повідомила пресслужба клубу.

У новій команді 35-річний українець виступатиме під ігровим номером 8.

На професіональному рівні Хомченовський виступав за низку українських клубів, серед яких Олімпік Донецьк, Кривбас, Зоря. В українській Прем’єр-лізі він провів 251 поєдинок та відзначився 22 забитими м’ячами. Також грав за іноземні клуби – іспанську Понферрадіну та польську Ягелонію.

На міжнародному рівні Хомченовський захищав кольори молодіжної збірної України (13 матчів, 1 гол), а також провів 4 поєдинки у складі національної команди.